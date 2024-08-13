Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otomatik Tabanca ile Havaya Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da araçtan otomatik tabancayla havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada yayınlayan şahıs, tutuklandı. Şüpheli, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bursa'da araçtan otomatik tabancayla havaya ateş açıp, o anları sosyal medyada yayınlayan şahıs tutuklandı.

Merkez, Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeki D.A., yanında taşıdığı otomatik tabanca ile havaya ateş açtı. O anları sosyal medyada yayınlayan şüpheli tepki çekerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık kararıyla çalışma başlatan polis, şüpheliyi tespit ettikten sonra, düzenlenen operasyon ile yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi. Otomatik tabanca ile havaya ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa bursa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi? Diriliş filmi gerçek mi? Çağrı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi gerçek mi? 30 Ağustos günü ne oldu, önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hangi savaş kazanıldı? Furkan Bölükbaşı'nın arama geçmişi olayı ne? Furkan Bölükbaşı neden gündem oldu? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? KYK burs ve kredi başvuruları hangi tarihte başlayacak? KYK burs ve kredi arasındaki fark ne? Süper Lig ilk hafta nasıl bitti, ilk sırada hangi takım var? 2024 Süper Lig ilk hafta sonuçları ve puan durumu! Furkan Bölükbaşı kimdir? Furkan Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe, Lille maçını kaybederse elenecek mi? Fenerbahçe berabere kalırsa ne olur? İşte ihtimaller! 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2024? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, hafta sonu tatiliyle birleşiyor mu? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı 11'ler belli oldu mu? 2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne? Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
title