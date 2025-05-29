Bursa'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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İnegöl'de şehirlerarası otobüsün çarptığı 69 yaşındaki Ağabey Tahtacı, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası otobüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya yolcu taşıyan Hilmi K.(59) yönetimindeki 16 ABE 756 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ağabey Tahtacı'ya (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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