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Bursa'da Otobüste Kadınlar Arasında Kavga Çıktı

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Bursa'da otobüste tartışan iki kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler de savuran kadınlardan birinin çocuğu ise ağlama krizine girdi.

Bursa'da otobüste tartışan iki kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler de savuran kadınlardan birinin çocuğu ise ağlama krizine girdi.

Olay Bursa-Gemlik arasında sefer yapan 101 numaralı otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın yolcu, otobüs içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kadınlar saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Kavga kadınlardan birinin otobüsten inmesiyle son buldu. Kadınlardan birinin çocuğunun ağlaması ise dikkat çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Bursa Ulaşım 3.Sayfa Güncel Haberler

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