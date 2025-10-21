Haberler

Bursa'da Otobüs Kavgası: Yolcu Babası Şoföre Yumruklarla Saldırdı

Bursa'da Otobüs Kavgası: Yolcu Babası Şoföre Yumruklarla Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir yolcunun babası ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek yolcular arasında panik yarattı. Olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da otobüs şoförüyle tartışan yolcu yakını, yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bayan yolcunun babası ile otobüs şoförü arasında bağırma yüzünden tartışma çıktı.

"Sen kızıma nasıl bağırırsın" diyen baba şoföre yumruklarla saldırdı. Otobüs içinde başlayan arbede sırasında yolcular büyük panik yaşadı. Kavgayı otobüste bulunan diğer vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.

Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.