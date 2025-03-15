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Bursa'da Otobüs ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

Bursa'da Otobüs ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı
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İnegöl'de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Otobüs ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Cerrah Mahallesine seyir halinde olan Ahmet D. (49) idaresindeki 16 M 06123 plakalı halk otobüsü ile karşı istikametten seyir halinde olan Cemil Ö. (60) idaresindeki 16 PR 135 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan hafif ticari araç sürücüsüne ilk müdahaleyi ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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