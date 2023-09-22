Bursa'da Otobüs Durağında Yankesicilik Yapan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan şüpheli, otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde halk otobüsüne binen Mehmet Ş. (57) indiği durakta cebindeki paralarının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, durakta araca binmeye çalışan Mehmet Ş'nin dikkatini bir kişinin önüne geçerek dağıttığı, bir başkasının ise cebinden yüklü miktardaki parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığını belirledi.

Yankesicilik yaptığı iddia edilen L.E. ve ona yardım ettiği öne sürülen S.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden bir hafta önce çıktığı öğrenilen L.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.E. ise serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında, önüne geçtiği Mehmet Ş'yi oyaladığı, L.E'nin de olayı gerçekleştirerek uzaklaştığı görülüyor.