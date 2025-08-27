Bursa'da Otobüs Durağı Kazası Davasında Sanığın İfadesi Tartışmalara Yol Açtı

Bursa'da Otobüs Durağı Kazası Davasında Sanığın İfadesi Tartışmalara Yol Açtı
Bursa'da meydana gelen otobüs durağı kazasında 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan sanığın duruşmasında, kaza anını hatırlamadığını söylemesi dikkat çekti. Mağdur yakınları, sanığın çelişkili ifadeler verdiğini savundu.

Bursa'da 29 Mart'ta meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına yol açan otobüs durağı kazasına ilişkin dava, 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakkında 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık yaptığı savunmada, kazayı hatırlamakta zorlandığını söyleyerek, "Önce otobüs durağına mı yoksa lamba direğine mi çarptım emin değilim. Çarpmamla birlikte bayıldım, başımı ikinci kez ön cama vurunca ayıldım" dedi.

Olay, 29 Mart saat 19.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alaa K. idaresindeki 34 RB plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında otobüs bekleyen vatandaşların arasına girdi. Kaza nedeniyle otomobil, duraktaki yolcuları altına aldıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğini de devirerek güçlükle durabildi. Olay sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada durakta bekleyen vatandaşlardan Mesut Cambaz ve Metin K. ağır şekilde yaralandı. Aynı kazada Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan Mesut Cambaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sanık, olay günü oruçlu olduğunu belirterek kazayı hatırlamakta zorlandığını söyledi. Alaa K., "Önce otobüs durağına mı yoksa lamba direğine mi çarptım emin değilim. Çarpmamla birlikte bayıldım. İlk başımı cama vurduğumda bayıldım, ikinci kez ön cama vurunca kendime geldim. Aracın durağa nasıl girdiğini hatırlamıyorum" dedi.

Mağdur yakınları ise sanığın çelişkili ifadeler verdiğini vurgulayarak, "Sürekli farklı şeyler söylüyor, bu şekilde sorumluluktan kaçamaz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mevcut delilleri değerlendirerek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık avukatı Sedat Gülen ise yaptığı savunmada, müvekkilinin kasıtlı bir eylemde bulunmadığını iddia etti - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
