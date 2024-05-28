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Bursa'da Otobanda Zincirleme Kaza: Yaralanan Olmadı

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Bursa'da otobanda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonucunda polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa'da otobanda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bursa otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LE plakalı otomobil ile 34 GUT plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yavaşlayan araçlara arkadan gelen 16 NSJ plakalı ticari minibüs de çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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