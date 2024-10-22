Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Otobanda Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Tehlikesi Yarattı

Bursa'da Otobanda Ters Yöne Giren Sürücü Kaza Tehlikesi Yarattı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Otobanında bir otomobil sürücüsü, yanlış yola girerek ters yönde ilerledi. Hızla giden araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrasında polis ekipleri harekete geçti.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde ilerledi. Hızla giden araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Olay, Bursa Otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü yolu karıştırınca ters yöne girdi. Sürücülerin 100 kilometreyi aşan hızda gittiği yolda facianın eşiğinden döndüğü anlar kameraya yansırken, şans eseri kaza meydana gelmedi. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil Olaylar 3-sayfa trafik Polis bursa Kaza

Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik

Bebek katili çete nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu emniyet detayını ilk kez anlattı

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
Isıtıcıdan çıkan yangın 3 çocuğu hayattan kopardı

Yatağın altına konulan ısıtıcı faciaya sebep oldu! 3 çocuk can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları! Masterchef 22 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan hangi ay? Müge Anlı'da Kübra Ateş ve Öcal olayı nedir? 22 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Galatasaray Elfsborg maçı hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Mert Günok Lyon maçında yok mu? Mert Günok Lyon maçında oynamayacak mı? BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Olimpik Lyon- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kamu personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Memur kadroları neler, KPSS şartı var mı? FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe- Manchester United maçı saat kaçta, şifresiz mi? Gelin Evi Mervenur Saka kimdir? Mervenur Saka kaç yaşında, nereli? Gelin Evi Eda Nur Öztürk kimdir? Eda Nur Öztürk kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.