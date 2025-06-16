Bursa'da Otobanda Ters Yöne Giren Araç Trafiği Alt Üst Etti

Bursa'da Otobanda Ters Yöne Giren Araç Trafiği Alt Üst Etti
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Bursa'da İstanbul İzmir otobanının Gemlik bağlantısında ters yöne giren bir otomobil, hızla ilerleyerek karşı yönden gelen sürücüler için tehlike oluşturdu. Olay anı araç kameralarıyla kaydedildi ve trafik ekipleri soruşturma başlattı.

Bursa'da otobanda ters yöne giren bir otomobil, trafiği birbirine kattı. Hızla ilerleyen araç faciaya davetiye çıkardı. Kazanın teğet geçtiği o anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul İzmir otobanı Gemlik bağlantısında ters yöne giren bir otomobil, hızla ilerleyerek karşı yönden gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların ani manevralarla çarpışmaktan son anda kurtulduğu olay, araç kamerasına anbean yansırken, araç sürücülerinin panik içinde korna çaldığı ve şerit değiştirerek kurtulmaya çalıştı. Görüntüler üzerine trafik ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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