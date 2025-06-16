Bursa'da Otobanda Ters Yöne Giren Araç Faciaya Kılpayı Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da otobanda ters yöne giren bir otomobil, hızla ilerleyerek karşı yönden gelen sürücüleri paniğe soktu. Kazadan son anda kurtulan araçlar, yaşanan anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı.

Faciaya kılpayı: Otobanda ters yönde son sürat böyle ilerledi

BURSA - Bursa'da otobanda ters yöne giren bir otomobil, trafiği birbirine kattı. Hızla ilerleyen araç faciaya davetiye çıkardı. Kazanın teğet geçtiği o anlar kameraya anbean yansıdı.

İstanbul İzmir otobanı Gemlik bağlantısında ters yöne giren bir otomobil, hızla ilerleyerek karşı yönden gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların ani manevralarla çarpışmaktan son anda kurtulduğu olay, araç kamerasına anbean yansırken, araç sürücülerinin panik içinde korna çaldığı ve şerit değiştirerek kurtulmaya çalıştı. Görüntüler üzerine trafik ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor, işte yeni ücret
Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Suçunu itiraf etti: Evet çektim, siliyorum

Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapık! Rezilliğini böyle itiraf etti
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.