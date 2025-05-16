Bursa'da Otobanda Takla Atan Araçta Kaza

Bursa'da otobanda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kaza, Bursa otobanı Ovaakça mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - BURSA