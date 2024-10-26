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Bursa'da Otobanda Kaza: Takip Mesafesi İhlali Sonucu Çarpışma

Bursa'da Otobanda Kaza: Takip Mesafesi İhlali Sonucu Çarpışma
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Bursa-Karacabey Yolu'nda seyir halindeki bir ticari aracın takip mesafesini ihlal etmesi sonucu meydana gelen kazada, önündeki araçlara çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, yolun daraltılması dikkat çekti. Şans eseri ciddi yaralanma olmadı.

Bursa'da otobanda seyir halindeyken takip mesafesini ihlal eden ticari araç, önündeki araçlara çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, arıza yapan kamyon sebebiyle yolun daraltılmış olması da dikkat çekti.

Kaza, Bursa- Karacabey Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan kamyon sağ şeride çekti. Yolun tek şeride düşmesi nedeniyle araçlar yavaşlayarak ilerlemek zorunda kaldı. Fakat seyir halindeki ticari aracın sürücüsü ise takip mesafesini korumadığı için yavaşlayan araca arkadan çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansırken kazada şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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