Bursa'da Oto Yıkamacının Su İle Dansı Kamerada
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir oto yıkamacı, tazyikli su hortumunu elinden kaçırarak suyla dans edercesine mücadele etti. Renkli anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir vatandaş araç yıkamak için tazyikli suyu açtığında hortumu elinden kaçırdı. Hortumla birlikte savrulan
vatandaşın suyla dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir oto yıkamacı müşterisinin bıraktığı aracı yıkamak için tazyikli suyu açtı. Basınçlı suyun etkisiyle elindeki hortumu kaçıran acemi yıkamacı hortumu yakalamak için bir sağa bir sola koştu. Suyla dans edercesine mücadele eden oto yıkamacının renkli anlara iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA