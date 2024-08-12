Bursa'da Oto Yıkamacı ve Su Tesisatçıları Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bursa'da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Şüpheli 4 kişi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönünce, sokak ortasında birbirine bıçakla saldıran taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.B., İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA