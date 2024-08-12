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Bursa'da Oto Yıkamacı ve Su Tesisatçıları Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bursa'da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 5 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada birbirine bıçakla saldırılan taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., hayatını doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Kavga bursa Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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