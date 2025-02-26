Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak

Bursa'da Oto Faresi Yakalandı

Bursa'da Oto Faresi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 araca girip hırsızlık yapan 30 suç kaydı bulunan Gökhan E. adlı şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Bursa'da 4 ayrı araca girip hırsızlık yapan oto faresi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı. 30 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde araçlarını park eden vatandaşların otomobillerine dadanan oto faresi farklı günlerde 4 araca girdi. Araçlarda bulduğu değerli malzemeleri ve parayı çalan şüpheli kayıplara karışırken, mağdur vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kamera çalışması sonrası şüphelinin 30 suç kayıtlı Gökhan E. (49) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresine yapılan operasyon sonrası çaldığı malzemelerle yakalanan hırsız, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Modelin sahil çekimi dalga sürpriziyle felakete dönüştü
img

Nazlı Sabancı, babalık davası sonrası soyadını sildi
img

İrem Derici'den Sevda Türküsev'e dava
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı

Türkiye'de kripto para işlemleri için yeni dönem başladı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Trump, ABD vatandaşı olmayı sağlayan 'altın kart' satışına başlıyor

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.