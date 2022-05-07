Bursa'da oto fareleri önce kameraya ardından polise yakalandı: 5 gözaltı - Haberler

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Bursa'da oto fareleri önce kameraya ardından polise yakalandı: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da oto fareleri önce kameraya ardından polise yakalandı: 5 gözaltı Bursa'da oto hırsızlığına karışan 5 şüpheli operasyon sonucu yakalanırken, çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Bursa'da oto fareleri önce kameraya ardından polise yakalandı: 5 gözaltı

BURSA - Bursa'da oto hırsızlığına karışan 5 şüpheli operasyon sonucu yakalanırken, çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta içerisinde çalınan 3 otomobilin sahipleri tarafından yapılan ihbar sonucu harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı baskın sonucu A.Ö., E.S., Y.P., K.M. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucu çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'kişi serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa

Gözaltı, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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