Bursa'da Oto Aksesuar İşletmesinde Yangın, Trafik Aksamalarına Neden Oldu

Bursa'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangın başka bitişindeki iş yerine sıçradı. Ekiplerin alevleri söndürme çabası sürerken, dumanların kapladığı Bursa- İstanbul yolunda aksama yaşanmaması için trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp yolu tek şeritli geçişe açtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme mevki İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir oto aksesuar işletmesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işletmenin, bitişiğinde bulunan oto yedek parçası satan başka bir dükkana sıçradı. İhbar bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ekibi sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle trafikte görüş neredeyse sıfıra indi. Trafik ekiplerince güvenlik önlemi alındı, polis, trafiğin aksamaması için yolu tek şeritli olarak kontrollü şekilde açtı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. - BURSA