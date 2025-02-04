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Bursa'da Oto Aksesuar Dükkanında Yangın: Alevler Yan Dükkanına Sıçradı

Bursa'da Oto Aksesuar Dükkanında Yangın: Alevler Yan Dükkanına Sıçradı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir oto aksesuar işletmesinde çıkan yangın, bitişiğindeki oto yedek parça dükkanına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bursa'da oto aksesuar işletmesinde çıkan yangın başka bitişindeki iş yerine sıçradı. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası alevler kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kemerçeşme mevki İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir oto aksesuar işletmesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işletmenin, bitişiğinde bulunan oto yedek parçası satan başka bir dükkana sıçradı. İhbar bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ekibi sevk edilirken, yoğun duman nedeniyle trafikte görüş neredeyse sıfıra indi. Trafik ekiplerince güvenlik önlemi alındı, polis, trafiğin aksamaması için yolu tek şeritli olarak kontrollü şekilde açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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