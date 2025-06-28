Bursa'da Otluk Alanda Yangın Paniği

Bursa'da Otluk Alanda Yangın Paniği
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, çevredeki sanayi tesislerinde endişeye neden oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü, itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Yangın, öğle saatlerinde Minareliçavuş OSB Mahallesi'nde, fabrikaların karşısında bulunan boş arazide başladı. Kuru otların tutuşmasıyla birlikte alevler hızla yayıldı ve kısa sürede geniş bir alana yayılarak yoğun duman oluşturdu. Dumanlar, çevredeki sanayi tesislerinin üzerine doğru ilerleyince çalışanlar ve vatandaşlar endişe yaşadı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin sanayi bölgesindeki fabrikalara ve elektrik hatlarına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Arazözler ve su tankerleriyle yapılan müdahale sırasında, yangın alanı güvenlik şeritleriyle kapatıldı, bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü sağlandı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları bir süre daha devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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