Bursa'da Otluk Alanda Yangın Paniğe Neden Oldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk bir alanda başlayan yangın, hurda araç deposuna sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangından kaynaklanan yoğun duman, şehirde paniğe neden oldu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda başlayan yangın hurda araç deposuna sıçramadan söndürüldü. Yoğun dumanlar şehrin her tarafından görüldü.
Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde bulunan bir hurda araç deposunun yanındaki yangın paniğe sebep oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çok sayıda araç müdahale etti.
Yangından yükselen yoğun dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa