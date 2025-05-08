Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

X hesabı neden engellendi? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu

Bursa'da Ortaokul Öğrencisi Kızın Darp Edilmesi Olayı Sosyal Medyada Tepki Topladı

Bursa'da Ortaokul Öğrencisi Kızın Darp Edilmesi Olayı Sosyal Medyada Tepki Topladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kızın, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp edip saçından tutarak yerde sürüklemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mağdur kızın ailesi hukuki süreç başlattı ve psikolojik destek alıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp edip saçından tutarak yerde sürükledi. O anlar sosyal medyada tepki toplarken, aile darp edilen kızları için şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız, okul arkadaşı olan başka bir kızı darp etti. Görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamerayla kayda alınırken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası aileler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Mağdur öğrencinin ailesi ise, olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
Ahmet Minguzzi cinayetinde tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Minguzzi cinayetinde tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesine X itiraz edecek

İmamoğlu'na erişim engeli getirilmesi dev platformu harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.