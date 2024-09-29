Bursa'da Ormanlık Alanda Baraka Yangını
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan ormanlık alandaki barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan ormanlık alanda bulunan baraka alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, korku dolu anlar yaşattı.
Gemlik ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde bulunan ve ormanlık alana yakın inşa edilen baraka yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı kısa sürede sarınca çevre dumanla kaplandı. Dumanları gören mahalle sakinleri hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, barakanın ormanlık alanda bulunması korku dolu anlar yaşattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA