Bursa'da Ormanı Yakan FETÖ İtirafçısı Gözaltında

Bursa'da benzinlikten doldurduğu bidon ile ormanı ateşe verirken yakalanan ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan şüphelinin, aynı zamanda FETÖ itirafçısı olduğu ve 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.

Bursa'da benzin bidonu ile ormanları yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan Ufuk A.'nın 2019 yılında Bandırma'da Ana Jet Üssü'nde askeri personel olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve yargılama esnasında itirafçı olduğu öğrenildi. Ufuk A.'nın sohbetlere katıldığı ve ankesörlü telefonla görüşmeler yaptığı, 1 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenilirken, mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verdiği öğrenildi.

Şahsın askeriyeden ihraç edildiği de ortaya çıktı. - BURSA