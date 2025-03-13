Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu
Trump, 'Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek' dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi

NATO Genel Sekreteri'nden göz diktiği Grönland için Trump'a destek
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Bursa'da Ormanda Yangın: 50 Dönüm Alan Kül Oldu

Bursa'da Ormanda Yangın: 50 Dönüm Alan Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 50 dönümlük alan yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandaki çalılık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 dönümlük alan küle döndü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi mevkiindeki ormandaki çalılık alanda çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 50 dönümlük alan küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İnterneti altüst eden değişiklik için Bakanlıktan açıklama var
img

Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası
img

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık

Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık
Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı

Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.