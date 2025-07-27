Bursa'da Ormana Yakın Evde Yangın Paniğe Yol Açtı

Bursa'da Ormana Yakın Evde Yangın Paniğe Yol Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Çekirge Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Bursa'da ormana yakın bir evde çıkan yangın mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Alevlerin ormana sıçramasını engelleyen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevler kısa sürede çevreye yayılırken, dumanlar paniğe sebep oldu. Yangının, yakındaki ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yoğun müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, ormanlık bölgeye sıçrama riski engellendi. Yangın söndürme ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde olay büyümeden önlenirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'in Alya'sı 'Arşivi karıştırdım' diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor

"Arşivi karıştırdım" diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.