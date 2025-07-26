Bursa'da Orman Yangınları Panik Yarattı

Bursa'da akşam saatlerinde lodos ile birlikte iki ayrı ilçede orman yangını başladı. Orhaneli ilçesindeki yangın henüz kontrol altına alınmamışken Gürsu ilçesine bağlı Dışkaya mevkii Ağlaşan Mahallesinde ormanlık alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Ağlaşan Mahallesindeki ikametleri tehdit etmeye başladı. Mahalle sakinleri tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin evlere kadar ulaştığı görüldü. Yangınlarla birlikte Bursa semalarını saran siyah duman Marmara denizi kıyılarından bile görüldü.

Her iki yangınla ekiplerin amansız mücadelesi devam ederken Ağlaşan Mahallesi ile Dışkaya arasında kalan ormanlık alandaki yangın için bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağı yönlendirildi. Yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile müdahale edildiği belirtildi. - BURSA