Bursa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bursa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun çalışma ile kontrol altına alındı. Elektrik hatlarındaki patlamalar ise korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangının gücü ekiplerin hem havadan hem de karadan hummalı çalışmasıyla azaldı. Orman içerisindeki elektrik hatlarındaki patlamalar ise, saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Orman yangını, saat 12.00 sıralarında Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi ile Kestel ilçesi Seymen Mahallesi arasında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Elektrik hatlarının peş peşe patlaması korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesiyle yükselen alevlerin gücü azalırken, 2 helikopter 19 arazöz, 54 diğer iş ve hizmet Aracı ve 177 personelin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan merkez Yıldırım ilçesi Uludağ etekleri Cumalıkızık köyünde ormanlık alanda başlayan yangın da anında müdahale ile büyümeden söndürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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