Bursa'da Orman Yangını Yerleşim Alanlarını Tehdit Ediyor

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı İnikli Mevkii yakınlarında orman yangını başladı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler İnikli Mahallesi yerleşim alanını tehdit etmeye başladı.

İnikli Mevkii yakınlarında çıkan orman yangını, kısa sürede etkisini artırarak yerleşim alanlarına kadar yayıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki yoğun rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla büyüdüğü bildirildi. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalle sakinleri tahliye konusunda bilgilendirilmeye başlandı.

Orman ekipleri ve itfaiye güçleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşların da güvenlik önlemlerine uymaları yönünde uyarılar yapıldı. - BURSA