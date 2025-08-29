Bursa'da Orman Yangını: Yenişehir'de Korkunç Bilanço

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi'nde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan verdiği yoğun mücadelenin ardından söndürüldü. Acı tablonun bilançosu havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Yürek burkan grilik havadan görüntülendi.

Yangın, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesi ile Marmaracık Köyü arasındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 5 helikopter 4 uçak, 718 personel ve 151 araç ile müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Yangının ardından ortaya çıkan içler acısı tablo ise havadan görüntülendi. Daha dün yemyeşil olan ormanlık alanın yerini gri bir örtü aldı. Yüzlerce ağacın kül olduğu bölgede, geriye sadece yanmış ağaçların gövdeleri ve is kokusu kaldı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün kısa sürede tespit ve temizlik işlemlerinin ardından önümüzdeki yıl ağaçlandırma çalışmasına başlayacağı öğrenildi. - BURSA