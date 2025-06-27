Bursa'da Orman Yangını Yeniden Başladı, Ekipler Mücadele Ediyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık mevkiinde dün çıkan orman yangının ardından, aynı bölgede bugün yeniden yangın çıktı. Alevlere 2 helikopter, 12 arazöz, 30 iş ve hizmet aracı ile 130 personel müdahale ediyor. Siyah dumanlar 35 kilometre mesafedeki Bursa şehir merkezinden de görülüyor.

Dün kontrol altına alınan yangının ardından sabah saatlerinde aynı alanda yeniden dumanlar yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hem havadan hem karadan müdahale başlattı.

Hava sıcaklığının 41 derece olduğu yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşlar tedirginlik yaşarken, ekipler alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Söndürme helikopterleri ise en yakın su kaynağından su alarak defalarca sorti yaptı. Bursa Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin de ormanın söndürme çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. - BURSA