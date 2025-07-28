Bursa'da Orman Yangını Nedeniyle 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da çıkan orman yangını ile ilgili yapılan ihbar üzerine bir şüphelinin gözaltına alındığını ve son zamanlarda farklı illerdeki orman yangınlarıyla ilgili 21 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'da çıkan orman yangını ile ilgili yapılan ihbar üzerine bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç 26 Haziran tarihinden itibaren çıkan orman yangınları ile ilgili 21 kişinin tutuklandığını belirterek, "26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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