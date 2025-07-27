Bursa'da Orman Yangını Köyü Tehdit Ediyor

Bursa'da Orman Yangını Köyü Tehdit Ediyor
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Bursa'nın Gürsu ilçesindeki İğdir Köyü'nde saatlerdir devam eden orman yangını, çam ağaçlarını etkisi altına alırken, itfaiye ekipleri ve köylüler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, yerleşim alanına ulaşmadan söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İğdir Köyü sınırları içerisindeki Karatepe mevkisinde saatlerdir süren orman yangını, çam ağaçlarını etkisi altına aldı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için köye sıfır noktada, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından yoğun soğutma çalışması yürütülüyor.

Vadide kalan köy, tepedeki alevlerin tehdidi altında. Geceyi kızıla boyayan yangına karşı ekiplerin ve vatandaşların mücadelesi sürüyor. Yükselen alevler dron ile havadan görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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