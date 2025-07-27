Bursa'da Orman Yangını Köyü Tehdit Ediyor

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İğdir Köyü sınırları içerisindeki Karatepe mevkisinde saatlerdir süren orman yangını, çam ağaçlarını etkisi altına aldı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için köye sıfır noktada, itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından yoğun soğutma çalışması yürütülüyor.

Vadide kalan köy, tepedeki alevlerin tehdidi altında. Geceyi kızıla boyayan yangına karşı ekiplerin ve vatandaşların mücadelesi sürüyor. Yükselen alevler dron ile havadan görüntülendi. - BURSA