Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yenişehir ilçesi Çamönü Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İtfaiye ve BUSKİ ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. - BURSA