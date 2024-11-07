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Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yenişehir ilçesi Çamönü Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İtfaiye ve BUSKİ ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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