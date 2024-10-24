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Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi ilçesi Ovakça mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevlerin büyümesi sonrası çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası alevler kısa sürede kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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