Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 6 araç, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BURSA