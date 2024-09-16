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Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 6 araç, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafakemalpaşa Orman Yangını 3-sayfa Çevre Yaşam bursa

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