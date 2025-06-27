Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Bursa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
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Bursa'nın Demirtaş Mahallesi'nde başlayan orman yangını, sıcak havanın etkisiyle hızla büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'da otoban kenarındaki çam ormanındaki yangın sıcak havanın da etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Demirtaş Mahallesi'nde başlayıp İsmetiye köyüne doğru büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediyorlar.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İstanbul Ankara otobanı Demirtaş viyadüğü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çamlık alandaki yangın kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal ederek hem havadan hem karadan müdahale çalışması başlattı. İlk etapta yangına 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangının İsmetiye köyüne doğru büyüdüğü ifade edilirken çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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