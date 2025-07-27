Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, bölgedeki mahallelerin tahliyesine karar verildi. Yangına 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.
Orhaneli- Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Geniş bir alana yayılan yangın, Bursa'nın ilçeleri ve çevre illerden de görülüyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve kısmen kontrol altına alınan Orhaneli- Harmancık arasındaki orman yangını, bugünde etkisini sürdürüyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın Bursa'nın ilçeleri ve çevre illerden de görülüyor. Yangın bölgesinde 5 uçak ve 4 yangın söndürme helikopteri ile onlarca ekip canla başla müdahale ediyor.
Öte yandan, risk altında olduğu değerlendirilen Harmancık ilçesindeki Çamoğlu, Çakmak, Ilıcaksu ve Dutluca mahalleleri ile Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'nin tahliyesine karar verildi. - BURSA