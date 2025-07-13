Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor

Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Mücadele Ediyor
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak büyüdü. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nin Höyüktepe bölgesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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