Bursa'da Orman Yangını: Bazı Yerleşim Alanları Tahliye Edildi
Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek köylere doğru ilerledi. Jandarma, yaklaşan alevler nedeniyle evleri boşalttı ve vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi. Yangına müdahale eden ekipler, olumsuz hava koşullarıyla zorlu bir mücadele veriyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Bazı yerleşim alanları tahliye edildi.

Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği bölgede ekipler canla başla mücadele ediyor. Havanın kararması nedeniyle hava araçları müdahaleye katılamazken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
