Bursa'da Orman Yangını: Basın Mensupları Alevler Arasında Mahsur Kaldı

Bursa'da Orman Yangını: Basın Mensupları Alevler Arasında Mahsur Kaldı
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında basın mensupları ve jandarma alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangın sırasında yaşanan panik ve kurtuluş anları kameralara yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangını için ekipler seferber oldu. Alevlerin arasında kalan basın mensupları ve jandarma görevlileri, yangının tam ortasında mahsur kaldı. Jandarma öncülüğünde alevlerin arasından güçlükle çıkıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yangının hızla yayıldığı bölgede, görevini yapmaya çalışan basın mensupları jandarmayla birlikte alevlerin arasında kaldı. Alev kapanından kaçış, büyük panik ve kameraya anbean yansıdı. Bölgede kalan bazı araç ise kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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