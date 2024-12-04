Üye Girişi
Haberler
Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri

Üst düzey isimlerin hepsi istifa etti, atılan sloganlar sokakları inletti

Bursa'da Orman Ürünleri Fabrikasında İşçi Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Bursa'da Orman Ürünleri Fabrikasında İşçi Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'deki orman ürünleri fabrikasında makineden fırlayan bir ahşap parçası, işçi Mahmut Harbi'nin bacağına saplandı. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda makineden fırlayan ahşap parçası, işçinin bacağına saplandı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Mahmut Harbi (60), makineyle ahşap kesimi yapmaya başladı. Makineden fırlayan ahşap parçası işçinin sol bacağına saplandı. Atardamarı parçalanan işçi kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Harbi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Putin, Suriye ile ilgili dikkat çeken isteğini Erdoğan'a iletti
img

Esad isterse Suriye'ye ordu yığacaklar
img

"Şeyh ailesiyiz, hakim savcılar bizim müritlerimiz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.