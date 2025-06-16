Bursa'da Orman İşçisi Motorlu Testere ile Elini Kesti

Bursa'da Orman İşçisi Motorlu Testere ile Elini Kesti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç keserken motorlu testere ile elini kesen orman işçisi hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ağaç keserken motorlu testere ile elini kesen işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Orman işçisi Yusuf B. (43), motorlu testere ile ağaç kesimi yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini keserek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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