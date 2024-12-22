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Bursa'da Operasyonda 150 Adet Suikast Silahı Ele Geçirildi

Bursa'da Operasyonda 150 Adet Suikast Silahı Ele Geçirildi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, bir araçta 150 adet ruhsatsız suikast silahı ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir araçta 150 adet suikast silahı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Bursa'ya kaçak silah getirileceği ihbarını alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnegöl girişinde önlem aldı. Ekipler, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada bagajda koliler halinde toplam 150 adet suikast silahı ele geçirdi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik olarak yapılan çalışma sonucunda durdurulan şüpheli bir araçta 150 adet el yapımı tabanca ele geçirilmiş, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiştir. Ruhsatsız silah taşıyanları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Kahraman mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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