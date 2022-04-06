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Bursa'da onarım yaparken çatıdan böyle düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da onarım yaparken çatıdan böyle düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yenice Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikası bahçesindeki deponun çatısından düşen usta ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yenice Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikası bahçesindeki deponun çatısından düşen usta ağır yaralandı. Olay anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki deponun çatısında sac kurma işlemi yapan 2 ustadan Hüseyin Y. (57), çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da onarım yaparken çatıdan böyle düştü

Bursa'da onarım yaparken çatıdan böyle düştü

Bursa'da onarım yaparken çatıdan böyle düştü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeniceköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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