Bursa'da Okuma Bayramı'nda Veliler Arasında Kavga

Bursa'da Okuma Bayramı'nda Veliler Arasında Kavga
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Bursa'da bir ilkokulda düzenlenen okuma bayramı etkinliği sırasında veliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anı kameraya yansıdı.

Bursa'da bir ilkokulda okuma bayramı etkinliği sırasında veliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 1. sınıf öğrencilerinin sahne aldığı törende yaşanan olay, kameraya anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda düzenlenen okuma bayramı etkinliği düzenlendi. İddiaya göre, sahne sıralaması ve yer alma konusunda anlaşmazlık yaşayan bazı veliler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede tansiyonun yükselmesiyle tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Kadın veliler, saç saça baş başa birbirine girerken, diğer katılımcılar büyük panik yaşadı.

Okul yönetimi duruma müdahale ederken, olay yerine çağrılan güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. Çocukların korku dolu anlar yaşadı o anlar ise kameraya anbean yaşadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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