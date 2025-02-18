Bursa'da Okul Servisi ile Otobüs Çarpıştı: 9 Yaralı

Bursa'da öğrencileri taşıyan okul servisi ile otobüs çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıyan Engin G. idaresindeki 16 S 295 plakalı servis, kavşağa geldiği esnada kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü ile çarpışarak savruldu. Kazada serviste bulunan 5 çocuk ile otobüsteki 4 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Yüksek İhtisas ve Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA