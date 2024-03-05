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Bursa'da Okul Önlerinde Huzurlu Eğitim Uygulaması

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine 'Huzurlu Eğitim' uygulaması gerçekleştirdi. Polisler, okul ve çevresinde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurarak üst araması, araç araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Öğrenci ve veliler uygulamalar nedeniyle memnuniyet duyduğu ifade etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerine "Huzurlu Eğitim" uygulaması gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri ile Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik "Huzurlu Eğitim" uygulaması gerçekleştirdi. Polisler, okul ve çevresinde şüpheli gördüğü kişileri ve araçları durdurarak üst araması, araç araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Öğrenci ve veliler uygulamalar nedeniyle memnuniyet duyduğu ifade etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri okul önlerinde ve çevrelerinde uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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