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Bursa'da Oğul, Babasını Bıçakladı: Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Oğul, Babasını Bıçakladı: Zanlı Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, psikolojik tedavi gören oğlu tarafından bıçaklanan baba hastaneye kaldırıldı. Oğul, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasını bıçaklayan zanlı, tutuklandı.

Olay dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Talat K. (59), iddiaya göre psikolojik tedavi gören oğlu Kadir K.(28)'ye hastaneye götürmek istedi. Bu duruma öfkelenen oğul, mutfaktan aldığı bıçakla babasını karnından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde kalan şahıs özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli oğul Jandarma komutanlığı ekiplerince Eskikaracakaya Mahallesinde sokakta yakalandı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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